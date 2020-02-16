Пользователи сети возмутились подарком Емельяненко Кадырову

Пользователи сети возмутились подарком бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко главе Чечни Рамзану Кадырову. Емельяненко передал для Кадырова свой чемпионский пояс за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Видео появилось в Instagram бойца.
Фанаты пристыдили Емельяненко, так как он обещал подарить пояс своей дочери.
Емельяненко находится в Грозном в клубе «Ахмат», где готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир ACA 107, который пройдет в Москве 3 апреля.
В Грозном Емельяненко побеседовал с одним из руководителей клуба «Ахмат» и личным охранником Рамзана Кадырова Абузайдом Висмурадовым и передал главе Чечни свой чемпионский пояс.
Несколько дней назад Емельяненко поспорил с Висмурадовым, уверяя, что сможет год продержаться без употребления алкоголя.
Сегодня Емельяненко провёл спарринг с ректором Грозненского нефтяного университета Магомедом Минцаевым
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