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//Спорт 13+

Предстоящая Олимпиада может лишиться зрителей

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Предстоящая Олимпиада может лишиться зрителей
Фото: pixabay.com

Предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без единого зрителя. Причиной тому – бушующий коронавирус. Также рассматривается вопрос об отмене соревнований, передаёт КП.

Предполагается, что Олимпиаду могут показать по телевизору. В таком случае телевизионные компании могут рассчитывать на многомиллионные контракты. Однако не последними выступают и версии о переносе или даже отмене праздника спорта.

При этом на вопрос о том, поможет ли отмена Олимпиады в профилактике распространения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения ответили, что это необязательные меры.

АБ

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