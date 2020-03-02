Предстоящая Олимпиада может лишиться зрителей

Предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без единого зрителя. Причиной тому – бушующий коронавирус. Также рассматривается вопрос об отмене соревнований, передаёт КП.
Предполагается, что Олимпиаду могут показать по телевизору. В таком случае телевизионные компании могут рассчитывать на многомиллионные контракты. Однако не последними выступают и версии о переносе или даже отмене праздника спорта.
При этом на вопрос о том, поможет ли отмена Олимпиады в профилактике распространения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения ответили, что это необязательные меры.