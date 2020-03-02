Предстоящая Олимпиада может лишиться зрителей

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2 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без единого зрителя. Причиной тому – бушующий коронавирус. Также рассматривается вопрос об отмене соревнований, передаёт КП.

Предполагается, что Олимпиаду могут показать по телевизору. В таком случае телевизионные компании могут рассчитывать на многомиллионные контракты. Однако не последними выступают и версии о переносе или даже отмене праздника спорта.

При этом на вопрос о том, поможет ли отмена Олимпиады в профилактике распространения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения ответили, что это необязательные меры.