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Трихолог рассказала, стоит ли отказываться от бороды из-за коронавируса

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Трихолог рассказала, стоит ли отказываться от бороды из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Врач-трихолог Ольга Кохас оценила распространенное мнение о том, что в целях профилактики коронавируса мужчинам стоит отказаться от ношения бороды и чаще бриться.

По словам Кохас, подобное мнение является ничем иным, как заблуждением. Она отметила, что возбудитель заболевания настолько мал, что способен попасть в человеческий организм даже через поры. С этой точки зрения усы и бороду можно рассматривать как дополнительную защиту, передаёт Радио Sputnik.

«Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов. Я не скажу, что борода ‒ это враг. Тут нет ничего такого, что способствовало бы распространению вирусов, тем более коронавируса», - считает медик.

АБ

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