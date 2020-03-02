Ученые рассказали о сроках начала применения вакцины от коронавируса

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2 марта 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российские ученые рассказали, когда вакцина от коронавируса появится в стране в качестве зарегистрированного лекарственного препарата. «Мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ», - считают медики.

По предварительным данным лекарство появится не раньше, чем в середине следующего года. Срок в 18 месяцев прогнозирует Всемирная организация здравоохранения.

«Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев», - отметили специалисты.