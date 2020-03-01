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Фото: в Сети обсуждают медконтроль в московских аэропортах из-за коронавируса

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: в Сети обсуждают медконтроль в московских аэропортах из-за коронавируса
фото: соцсети

Пользователи социальных сетей делятся информацией о том, какие меры в настоящий момент предпринимаются в столичных аэропортах на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Так Елена Крылова поинтересовалась, прилетал ли уже кто-нибудь из граждан в воскресенье в московский аэропорт Шереметьево из Италии: "Глядя на табло прилетов, терминал F рейсы принимает теперь только из Италии, Китая, Кореи, Ирана. Хотелось бы узнать, какой там медконтроль?".

По словам ответившей Елене Илоны Ивановой, вчера из Рима прилетели ее мать и сестра: "Температуру мерили в самолете и в аэропорту. Заполнили две формы, сделали фото паспортов и билетов, дали памятку и отправили домой". Теперь обе туристки проведут две недели дома и на "удаленке".

В свою очередь, Ирина Гринкевич поделилась фотографией, предположительно, сделанной в столичной воздушной гавани:

 

Напомним, ранее СМИ сообщили, что специалисты Роспотребнадзора подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Позднее появились данные о том, что власти пока не подтверждают эту информацию.

АС

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