СМИ: в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заболевания COVID-19 в Москве

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1 марта 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Анализы пациента направлены в новосибирский "Вектор". Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил telegram-канал Baza.

По информации канала, речь идет о госпитализированном в московскую инфекционную больницу № 1 Давиде Берове, который накануне вернулся из Милана. Первые два этапа проверки на коронавирус пройдены. Теперь дело за "Вектором".

При этом ситуация, возможно, осложняется еще и тем, что, по словам одного из пациентов больницы, первоначально Берова поместили в общую палату. Если коронавирус у него подтвердится, его экс-соседи также могут быть заражены.

При этом отметим: по информации газеты "Комсомольская правда", в инфекционной больнице №1 в Москве опровергают информацию о том, что их пациент болен коронавирусом: "Очередной вброс. Какой бывал уже не раз", - отметили там.