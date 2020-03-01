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СМИ: в московской больнице врачи скрывают свою ошибку из-за коронавируса

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в московской больнице врачи скрывают свою ошибку из-за коронавируса
фото: pixabay.com

Молодого человека с подозрением на коронавирус поместили в общую палату московской инфекционной больницы № 1, после чего медики попытались скрыть свою ошибку. Об этом сегодня сообщил telegram-канал Baza.

Аслан Субханкулов накануне вернулся из Италии. Уже в России он почувствовал недомогание, комендант общежития, где он живет, и вызвала медиков, после чего врачи приняли решение определить его в медицинское учреждение.

В палате с Асланом лежали еще шесть человек, в том числе Давид Беров, который недавно вернулся из Милана. Внезапно Берова перевели в отдельную палату. Причиной стал тот факт, что анализы выявили у него коронавирус.

Теперь, по словам Аслана Субханкулова, главврач учреждения требует, чтобы пациенты никому не рассказывали о том, что лежали с Беровым в одной палате: "Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы".

Общее число зараженных новым коронавирусом в мире продолжает расти и на утро 1 марта превысило 86,5 тыс. человек. В России коронавирус ранее подтвердили у двух человек. Их выписали из больницы в Тюмени после выздоровления.

АС

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