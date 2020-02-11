В Тюмени выписали заразившуюся коронавирусом студентку

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11 февраля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы. Об этом сегодня сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

По ее словам, все лабораторные исследования показывают, что у девушки "все хорошо". Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо добавила, что студентка "не представляет опасности для окружающих".

Девушку выписали "с цветами и шариками". Вирусную инфекцию она перенесла, к счастью, в легкой форме, с невысокой температурой и слабыми симптомами, ей было назначено симптоматическое лечение, как при простом ОРВИ.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что власти Забайкалья эвакуируют из Манчьжурии кота. Пушистого любимца китайские власти отказываются пропускать через границу из-за эпидемии коронавируса, которая бушует в Поднебесной.