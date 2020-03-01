"Диагноза пока нет!", власти не подтверждают информацию о первом заражении коронавирусом в Москве

//Общество 13+

1 марта 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Власти не подтверждают информацию о первом заражении коронавирусом в Москве. Родственники вернувшегося из Милана Давида Берова так же говорят, что диагноза пока нет.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что россиянин Давид Беров, вернувшийся из Милана, был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Брат Давида Отари Беров тоже не подтверждает заражения: «Пока я могу сказать только, что мой брат сдает анализы и они показывают каждый час разные результаты, говорить о чем-то конкретном нельзя», - цитирует мужчину "Mash".

Процедура подтверждения коронавируса трехэтапная. Сначала инфекционисты, потом специалисты Роспотребнадзора. И, наконец, новосибирский «Вектор». Анализы Давида Берова направлены в институт.