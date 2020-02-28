Ирина Слуцкая впервые показала вместе всех своих детей

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28 февраля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram slutskayaofficial

Ирина Слуцкая закончила спортивную карьеру в 2006 году и сейчас полностью посвящает себя семье. У фигуристки подрастают трое детей: Артем, Варвара и Кира. Недавно спортсменка показала в своем Instagram фото со всеми наследниками.

Снимок сделан на прогулке. Счастливая мама держит младшую дочь на руках, а старшие стоят рядом и трогательно обнимают ее.

«Я знаю, больше всего вы любите наши семейные фотографии!Настоящая картина маслом. Никак не получается перестать улыбаться. Вы только посмотрите на лицо Артёма! Как всегда супер серьёзный. Итак, на сегодня план простой. Из уже выполненного: ранний подъем, всех умыла, одела, накормила, старших отправила в школу, а супруга на работу. С Кирой тоже пообнималась, а теперь бодрым шагом иду собираться на встречи. Их у меня сегодня немало. А вечером планирую снова оккупировать свою кухню и приготовить что-нибудь вкусненькое", – подписала Ирина.

Фолловеры не остались в стороне и осыпали семью олимпийской чемпионки комплиментами и теплыми пожеланиями.

Ранее супруга всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина, младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия подтвердила, что в настоящий момент ждет второго ребенка.