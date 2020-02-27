Сборные Украины и России заняли первые призовые места на Чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии

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27 февраля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На Чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, спортсмены сборных Украины и России стали обладателями золотых и серебряных медалей в смешанной эстафете.

Золото завоевала сборная Украины в составе Юлии Джимы, Валентины Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного. Сборная России (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили) стала второй.

Почетное третье место получила сборная Норвегии: Осне Скреде, Ида Льен, Сиверт Баккен, Александер Андерсен. Российская команда преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 4,3 секунды, допустив девять промахов на огневых рубежах.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что СМИ стали известны имена самых высокооплачиваемых российских спортсменов. Лидером рейтинга журнала Forbes по итогам 2010-2019 годов стала теннисистка Мария Шарапова.

Стали известны имена самых высокооплачиваемых российских спортсменов