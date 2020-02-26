Кто из российских фигуристок популярнее?

//Спорт 13+

26 февраля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели», Татьяна СПИРИДОНОВА ]

Евгения Медведева, globallookpress.com, © Bai Xueqi via www.imago-images.d

С каждым годом интерес к фигурному катанию в России растет все больше, особое внимание привлекает одиночное женское катание. Сначала фееричное появление Липницкой, заставившей аплодировать весь мир девочке в красном пальто. Затем битва двух лучших фигуристок планеты МедведевойиЗагитовой за олимпийское золото. А сейчас историю продолжают творить Трусова, Щербакова и Косторна. Надо ли говорить, что каждая из этих прекрасных девушек мгновенно обзаводилась собственным фан-клубом по всему миру. Кто же из фигуристок пользуется большей популярностью?

Евгения Медведева – @jmedvedevaj

Двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева пользуется огромной популярностью по всему миру. Официальная страничка в инстаграме является самой популярной среди всех фигуристов мира, на спортсменку подписано более 822 тысяч подписчиков. Огромной популярностью девушка пользуется в Японии. В 2016 году появление Евгении Медведевойвяпонском телешоу вызвало настоящий фурор. Для выступления фигуристка выбрала образ СейлорМун – героини популярных аниме. В 2018 году Женя стала рекламным лицом японской компании Rivaland, специализирующейся на производстве полезных напитков. Также сотрудничала стакими популярными брендами, как Pantene, Nike, Procter & Gamble. Рекламные ролики с участием спортсменки активно транслируются на телевидении. В конце 2019 года приняла участие в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Алина Загитова – @azagitova

Алина Загитова, globallookpress.com, © Naoki Morita

Одна из лучших фигуристок мира Алина Загитова к 17-ти годам собрала все возможные награды и занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Спортсменка немного уступает популярностью в социальных сетях своей боевой подруге, в инстаграме на Алину подписано 771,3 тысяч подписчиков. Но поклонников в Японии точно не меньше. Каждый раз они стараются удивить любимицу подарками, например, после олимпийского золота японский фан-клуб подарил Загитовой щенка породы акита-ину. Алина тоже старается не обделять внимание своих поклонников, часто принимает участие в японских ледовых шоу, в 2019 году выступила с местной звездой фигурного катания Нейтаном Ченом. Снилась в рекламе японской игры MagiaRecord и стала одной из героинь игры для смартфонов. Перед Новым годом Загитова шокировала поклонников заявлением о намерении приостановить соревновательную карьеру, уточнив, что не уходит из спорта, а лишь отказывается от участия в предстоящем чемпионате России. Кататься Алина действительно продолжила, многие могли увидеть спортсменку в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Юлия Липницкая – @sunnylipnitskaya

Юлия Липницкая, globallookpress.com, © imago sportfotodienst

Вспышка Юлии Липницкой на спортивном олимпе является одной из самых ярких. Именно с нее началась череда блистательного успеха молодых российских фигуристок в истории. Но после феерического появления последовал такой же спад. Сейчас за жизнью спортсменки продолжают следить 374 тысяч фолловеров в инстаграме. Для своих поклонников часто проводит мастер классы. В 2018 году вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных открыла академию фигурного катание, где тренируют юных фигуристов. Осенью 2019 года исполнила главную роль в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка».

Александра Трусова – @avtrusova, Алена Косторная – @aliona_officialnew, Анна Щербакова – @anna__shcherbakova_

Эта троица никого не оставит равнодушным. Маленькие, да удаленькие фигуристки не дают никому даже шанса приблизиться к пьедесталу, разделяя его между собой. Юные спортсменки творят историю и задают очень высокую планку для соперников из других стран. Пока девочки все силы направляют на завоевание новых трофеев, поэтому время на телешоу и рекламу нет. И сумасшедшей популярностью пока похвастаться не могут.

Аделина Сотникова – @adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова, globallookpress.com, © Anatoly Lomokhov

Аделина Сотникова – первая в советской и российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. После олимпийского золота Сотникова резко перестала принимать участия в различных соревнованиях, при этом стала часто появляться в различных телешоу. В 2015 году блистала в телепроекте «Танцы со звездами», где заняла второе место. В 2016 году принимала участие в шоу «Ледниковый период» в паре с актером Александром Соколовским, с которым стали победителем сезона. В 2017 заключила контракт с Nike и снялась в двухминутном фильме «Из чего же сделаны наши девчонки?». В 2019 году, как и коллеги по цеху, приняла участие в ледовом шоу Плющенко «Золушка». За творческими успехами фигуристки следят 59,6 тысяч подписчиков.