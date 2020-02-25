Британский олимпийский чемпион в беге признал употребление L-карнитина

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25 февраля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Инстаграм Мо Фары

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара признал, что употреблял L-карнитин». Об этом этнический сомалиец заявил в беседе с комиссарами Антидопингового агентства США.

В 2014 году Фаре сделали четыре инъекции L-карнитина – это аминокислота, помогающей ускорить обмен веществ и улучшить спортивные результаты. Тем не менее, бегун не нарушил антидопинговых правил, так как объем употребленного вещества составил 13,5 мл и не превысил разрешенные 50 мл.

Но олимпийскому чемпиону инкриминируют не сам употребление аминокислоты, а факт не внесения приема препарата в форму допинг-контроля, как этого требует регламент. Ранее легкоатлет вообще отрицал употребление L-карнитина.

В прошлом году бывший личный тренер Фары, был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но Британское антидопинговое агентство не предоставило в WADA допинг-пробы легкоатлета.