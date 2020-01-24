WADA сможет получать любые допинг-пробы без предварительного запроса

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24 января 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Начиная со следующего года Всемирное антидопинговое агентство получит возможность получать любую информацию от антидопинговых организаций и любые пробы без предварительных уведомлений.

О нововведении рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая. Новый антидопинговый кодекс начнёт действовать с 1 января 2021 года.

«В действующем кодексе ничего подобного нет. Там есть лишь формулировка о том, что все пробы должны храниться, и любая антидопинговая организация имеет право затребовать их на переанализ», - объяснила специалист.

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