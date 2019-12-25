Татьяна Навка: за допинговый скандал в российском спорте нужно наказать чиновников

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25 декабря 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Соревнования по биатлону, Alexander Shemetov / globallookpress.com

Фигуристка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «Аргументов недели» прокомментировала санкции, наложенные в отношении России в связи с новым допинговым скандалом. Национальным сборным страны запретили в течение четырех лет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Собеседница АН отметила, что для спортсменов случившееся является огромной трагедией, так как они с ранних лет живут мечтой стать чемпионами, жертвуя всем ради достижения данной цели. По мнению Навки, «чистые» атлеты из России должны выступать на международных соревнованиях, призывать их к бойкоту недопустимо.

За «беспредел» в отечественном спорте, согласно точке зрения фигуристки, необходимо наказать чиновников.