Все футбольные матчи в Италии могут перенести из-за распространения коронавируса

Глава итальянского кабинета министров Джузеппе Конте заявил, что в стране могут перенести все матчи 26-го тура итальянской серии и другие футбольные поединки из-за распространения коронавируса.
Конте полагает, что за одну неделю власти Италии не смогут достичь таких успехов в борьбе с заболеванием, чтобы спортивные мероприятия можно было возобновить, передает ФБА "Экономика сегодня". Политик подчеркнул, что специалисты будут производить постоянный мониторинг ситуации.
Подчеркивается, что речь идет о профессиональных и любительских футбольных лигах, однако могут также перенести поединки Лиги Европы.