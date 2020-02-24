Все футбольные матчи в Италии могут перенести из-за распространения коронавируса

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24 февраля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

футболисты, pixabay.com

Глава итальянского кабинета министров Джузеппе Конте заявил, что в стране могут перенести все матчи 26-го тура итальянской серии и другие футбольные поединки из-за распространения коронавируса.

Конте полагает, что за одну неделю власти Италии не смогут достичь таких успехов в борьбе с заболеванием, чтобы спортивные мероприятия можно было возобновить, передает ФБА "Экономика сегодня". Политик подчеркнул, что специалисты будут производить постоянный мониторинг ситуации.

Подчеркивается, что речь идет о профессиональных и любительских футбольных лигах, однако могут также перенести поединки Лиги Европы.