Губерниев рассказал о заведении уголовного дела на Логинова в Италии

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23 февраля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Губерниев, Anatoliy Kolushenko/globallookpress.com

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии. По его словам, ситуация может быть очень серьёзной.

«Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU (Международный союз биатлонистов) оказалось весьма серьёзным! Ждём развития событий. Но из Италии обоих выпустят», - уточнил телеведущий.

Напомним, что 22 февраля полиция произвела обыск в номерах российских биатлонистов в Италии. Отмечается, что основанием стало письмо антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек.