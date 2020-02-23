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Губерниев рассказал о заведении уголовного дела на Логинова в Италии

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Губерниев рассказал о заведении уголовного дела на Логинова в Италии
Дмитрий Губерниев, Anatoliy Kolushenko/globallookpress.com

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии. По его словам, ситуация может быть очень серьёзной.

«Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU (Международный союз биатлонистов) оказалось весьма серьёзным! Ждём развития событий. Но из Италии обоих выпустят», - уточнил телеведущий.

Напомним, что 22 февраля полиция произвела обыск в номерах российских биатлонистов в Италии. Отмечается, что основанием стало письмо антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек.

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