Полиция обыскивает номера отеля сборной России по биатлону на ЧМ

Сегодня стало известно, что сотрудники итальянской полиции проводят обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также их тренера Александра Касперовича.

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов утром в субботу, 22 февраля, уточнил, что в номерах российских спортсменов проводятся обыски, а также изымаются ноутбуки. Никакой дополнительной информации к настоящему моменту не поступало.