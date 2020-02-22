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Полиция обыскивает номера отеля сборной России по биатлону на ЧМ

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Полиция обыскивает номера отеля сборной России по биатлону на ЧМ
биатлонисты, Hendrik Schmidt/dpa
Сегодня стало известно, что сотрудники итальянской полиции проводят обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также их тренера Александра Касперовича.
 
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов утром в субботу, 22 февраля, уточнил, что в номерах российских спортсменов проводятся обыски, а также изымаются ноутбуки. Никакой дополнительной информации к настоящему моменту не поступало.
 
Напомним, в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля 2020 года проходит чемпионат мира по биатлону
ЕТ

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