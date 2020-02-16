Российский биатлонист Логинов занял призовок место на ЧМ

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16 февраля 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Российский биатлонист Александр Логинов по результатам онки преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце занял место на пьедистале.

Россиянин получил бронзовую медаль за третье место. Победителем гонки стал французский спортсмен Эмильен Жаклен, показавший чистую стрельбу и при этом сумевший раньше соперников оказаться на финише. Второе место получил Йоханнес Бе из Норвегии, показавгий результат по скорости на 8,4 секундц меньше, чем победитель. При этом Бе допустил 2 промаха во время стрельбы. Россиянин не закрыл одну мишень и пришел к финишу на 23,9 секунд позже Жаклена.