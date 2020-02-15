Россиянин Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира по биатлону

//Спорт 13+

15 февраля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Логинов, фото из соцсети

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль на чемпионате мира. У россиянина лучший результат в спринтерской гонке. Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не допустил промахов в стрельбе.

Чемпионат мира проходит в Италии в Антхольце. Серебро в спринтерской гонке завоевал француз Кентен Фийон Майе и бронза досталась Мартену Фуркаду.

Александр Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира. В 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

"Спасибо, Саша! Ты достоин этой медали!", "Давно я не смотрела биатлон с таким удовольствием ! Ура !!! Первое место !!", "Спасибо Саша... очень вовремя ... для всех нас ))))", - ликуют поклонники биатлона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Логинов (@loginovteam)15 Фев 2020 в 7:04 PST

Сегодня стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил.