Биатлонист Устюгов лишен золотой медали в Сочи

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15 февраля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Евгений Устюгов, Shen Hong/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Отмечается, что спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил.

При этом все результаты Устюгова, достигнутые в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы. Исходя из этого, спортсмен потеряет все наработанные очки и медали.

Известно, что в 2019 году против биатлониста проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, которые показали, что он не виновен.

Напомним, что в декабре WADA принял решение об отстранении российских спортсменов от крупнейших соревнований на четыре года.