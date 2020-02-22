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Праздник в Агинском: Балдан Цыжипов завоевал бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chita.ru.

Праздник в Агинском: Балдан Цыжипов завоевал бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе
pixabay.com

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

Известно, что путь от крыльца здания до первых ступенек импровизированной сцены борец прошёл по живому коридору своих поклонников, воспитанников спортивных школ, местных жителей. На сцене в честь победителя  прозвучала хвалебная песня-соло в исполнении Леонида Бабалаева. Также с торжественной речью на мероприятии выступил член Совета Федерации от Забайкалья Баир Жамсуев.

«Впервые в истории вольной борьбы Агинского Бурятского округа, Забайкальского края Балдан стал победителем престижного Ярыгинского турнира. Тысячи российских болельщиков наблюдали за зрелищными схватками чемпионата Европы в онлайн-режиме из Рима. [...] Наш земляк доказал, что славные традиции российской вольной борьбы продолжаются», - сказал Жамсуев.

Цыжипову вручили почётную грамоту и денежную премию в 100 тысяч рублей от администрации округа и Федерации спортивной борьбы Забайкальского края. Также премии получили его тренеры.

Турнир, посвящённый Дню защитника Отечества,  состоится 22 февраля на многофункциональной арене «Ледяной куб». 7 весовых категорий и  14 сильнейших спортсменов юниорской сборной команды России по боевому самбо сойдутся в поединках.

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