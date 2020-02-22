Праздник в Агинском: Балдан Цыжипов завоевал бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе

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22 февраля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chita.ru.

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Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

Известно, что путь от крыльца здания до первых ступенек импровизированной сцены борец прошёл по живому коридору своих поклонников, воспитанников спортивных школ, местных жителей. На сцене в честь победителя прозвучала хвалебная песня-соло в исполнении Леонида Бабалаева. Также с торжественной речью на мероприятии выступил член Совета Федерации от Забайкалья Баир Жамсуев.

«Впервые в истории вольной борьбы Агинского Бурятского округа, Забайкальского края Балдан стал победителем престижного Ярыгинского турнира. Тысячи российских болельщиков наблюдали за зрелищными схватками чемпионата Европы в онлайн-режиме из Рима. [...] Наш земляк доказал, что славные традиции российской вольной борьбы продолжаются», - сказал Жамсуев.

Цыжипову вручили почётную грамоту и денежную премию в 100 тысяч рублей от администрации округа и Федерации спортивной борьбы Забайкальского края. Также премии получили его тренеры.

Турнир, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля на многофункциональной арене «Ледяной куб». 7 весовых категорий и 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной команды России по боевому самбо сойдутся в поединках.