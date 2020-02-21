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Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи

, 20:31 [ «Аргументы Недели», ]

Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи

Турнир, посвящённый Дню защитника Отечества,  состоится 22 февраля на многофункциональной арене «Ледяной куб». 7 весовых категорий и  14 сильнейших спортсменов юниорской сборной команды России по боевому самбо сойдутся в поединках. В рамках мероприятия пройдёт международный форум CombatSamboLeague 2020.

На форуме руководители федераций самбо и легендарные спортсмены из 12 стран мира обсудят перспективы развития Лиги в мире.  Для зрителей соревнований в фойе спорткомплекса подготовлена выставка истории боевого самбо в России. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах от спортсменов. Перед боями на сцену выйдут участники шоу «Голос. Дети», а завершит поединки известный репер Баста.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил:  «Борьба самбо – один из видов спорта, созданный в России и получивший международное признание. Цель Лиги боевого самбо не только продвижение российских самбистов на профессиональной арене, но и развитие нравственных ориентиров: любовь к Родине, почитание старших, трудолюбие — эти качества закладывают фундамент в воспитании смелых, мужественных людей на которых сможет ориентироваться молодёжь».

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