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Логинов побежит эстафету в составе сборной России по биатлону на ЧМ в Антерсельве

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Логинов побежит эстафету в составе сборной России по биатлону на ЧМ в Антерсельве
Alexander Shemetov, globallookpress.com

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира. Гонка в итальянском Антерсельве пройдет в субботу, 22 февраля.

По словам Драчева, как решил тренерский штаб российской сборной, эстафету побегут Никита Поршнев, Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Глава СБР подчеркнул, что кандидатура Евгения Гараничева пока не рассматривается.
У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Чемпионат мира по биатлону-2020 завершится 23 февраля.

Напомним, Александр Логинов на ЧМ-2020 в Антерсельве завоевал золото в спринтерской гонке.   И бронзу  по результатам гонки преследования.

ИЧ

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