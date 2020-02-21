Логинов побежит эстафету в составе сборной России по биатлону на ЧМ в Антерсельве

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21 февраля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Shemetov, globallookpress.com

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира. Гонка в итальянском Антерсельве пройдет в субботу, 22 февраля.

По словам Драчева, как решил тренерский штаб российской сборной, эстафету побегут Никита Поршнев, Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Глава СБР подчеркнул, что кандидатура Евгения Гараничева пока не рассматривается.

У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Чемпионат мира по биатлону-2020 завершится 23 февраля.

Напомним, Александр Логинов на ЧМ-2020 в Антерсельве завоевал золото в спринтерской гонке. И бронзу по результатам гонки преследования.