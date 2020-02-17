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Федор Смолов в своем первом матче в составе "Сельты" на 8-й минуте забил гол в ворота "Реала"

, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

Федор Смолов в своем первом матче в составе
Федор Смолов, фото из соцсети

Российский футболист Федор Смолов отличился в своем первом матче в составе "Сельты".   В Испании в воскресенье, 16-го февраля, футболисты "Сельты" играли с мадридским "Реалом".

Счёт в матче открыл Смолов. На седьмой минуте игры россиянину отдал пас Аспас и Смолов забил гол в ворота соперника.
Второй гол в матче с "Реалом" забил Сантьяго Лоренсо. В составе "Реала" два гола сделали Тони Кроос и Серхио Рамос. Рамос пробил пенальти. Матч "Сельти" - "Реал", в результате, завершился со счетом 2:2.

Футбольный клуб "Сельта" представил своего нового игрока Федора Смолова в начале февраля. Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из "Локомотива".

Как отметили футбольные эксперты, 30-летний Смолов стал первым русским футболистом с 2003 года, который забил гол на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге. Ранее Александр Мостовой, который также выступал за "Сельту", забивал "Реалу".
Тогда соперником Мостового был Зинедин Зидан, нынешний наставник "Реала".

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