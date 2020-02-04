Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Футболист Смолов рассказал о главной проблеме его российских коллег

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

Футболист Смолов рассказал о главной проблеме его российских коллег
Фото из соцсетей, Instagram smolovfedor_10

Сегодня футбольный клуб «Сельта» представила своего нового игрока Федора Смолова. Известно,что Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива».

В прямом эфире в аккаунте клуба Федор рассказал, какая самая большая проблема его российских коллег.  

«Они не знают английский достаточно хорошо, они находятся в «теплой ванной» и боятся уезжать из России. Я же могу отвечать только за себя. Горд, что перешел сюда, и благодарен клубу за эту возможность.,» - пояснил футболист.

Также мужчина поделился: ему больше подходит испанский футбол, потому что там он более техничный, все пытаются играть в атаку.

Федор Смолов в  2006 году подписал с московским «Динамо» свой первый профессиональный контракт. 

ЕЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Москву сегодня, 4 февраля, "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский b Ярославский вокзалы, несколько судов. Все объекты…

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан