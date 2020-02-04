Футболист Смолов рассказал о главной проблеме его российских коллег

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4 февраля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

Фото из соцсетей, Instagram smolovfedor_10

Сегодня футбольный клуб «Сельта» представила своего нового игрока Федора Смолова. Известно,что Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива».

В прямом эфире в аккаунте клуба Федор рассказал, какая самая большая проблема его российских коллег.

«Они не знают английский достаточно хорошо, они находятся в «теплой ванной» и боятся уезжать из России. Я же могу отвечать только за себя. Горд, что перешел сюда, и благодарен клубу за эту возможность.,» - пояснил футболист.

Также мужчина поделился: ему больше подходит испанский футбол, потому что там он более техничный, все пытаются играть в атаку.

Федор Смолов в 2006 году подписал с московским «Динамо» свой первый профессиональный контракт.