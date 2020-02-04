Актер Константин Хабенский назначен послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу-2020

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4 февраля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

Фото из соцсетей, twitter @euro2020spb

Российский актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщил в Twitter оргкомитет соревнований.

Глава спортивного оргкомитета Алексей Сорокин торжественно вручил Константину специальный знак посла.

Сейчас известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата, оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей. Сборной нашей страны в группе «В» предстоит сыграть с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В Питере пройдут четыре встречи турнира: три группового этапа и один четвертьфинал.

На счету Хабенского - 42 роли в кино и 15 работ в сериалах.