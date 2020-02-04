Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Актер Константин Хабенский назначен послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу-2020

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

Актер Константин Хабенский назначен послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу-2020
Фото из соцсетей, twitter @euro2020spb

Российский актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщил в Twitter оргкомитет соревнований.

Глава спортивного оргкомитета Алексей Сорокин торжественно вручил Константину специальный знак посла.  

Сейчас известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата, оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей. Сборной нашей страны в группе «В» предстоит сыграть с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В Питере пройдут четыре встречи турнира: три группового этапа и один четвертьфинал. 

На счету Хабенского - 42 роли в кино и 15 работ в сериалах. 

ЕЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова призвала «достойно ответить на онкологию»…

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан