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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые рассказали, под какую музыку лучше заниматься спортом

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Ученые рассказали, под какую музыку лучше заниматься спортом
Фото: pixabay.com

Итальянские психологи установили, что прослушивание быстрой и ритмичной музыки во время тренировок помогает организму легче переносить физические нагрузки.

Отмечается, что музыка заставляет сердце чаще биться, изменяется психологическое состояние, а также повышается выносливость. Участники эксперимента признались, что при более спокойных треках усталость ощущается гораздо сильнее, чем когда играют энергичные композиции.

«Сердце добровольцев, слушавших быструю музыку во время зарядки, билось максимально быстро, но при этом они почти не жаловались на нагрузки. Пока мы изучили только темп музыки, однако в будущем мы хотели бы проверить, как жанры, мелодия или лирика могут влиять на выносливость спортсменов», - рассказал один из исследователей Лука Ардиго. Он отметил, что в дальнейшем вместе с коллегами планирует найти «идеальную» музыку для тренировок.

АБ

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