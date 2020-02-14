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В анализах боксера Кушиташвили, избившего росгвардейца, обнаружены запрещенные вещества

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

В анализах боксера Кушиташвили, избившего росгвардейца, обнаружены запрещенные вещества
фото из соцсети

В анализах боксера Георгия Кушиташвили, избившего росгвардейца, обнаружены запрещенные вещества.
Второй западный окружной военный суд 14 февраля оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест Кушиташвили.

В суде представитель прокуратуры заявил, что результаты медосвидетельствования показали в организме боксера следы кокаина.
Георгий Кушиташвили - двукратный чемпион России по боксу. Спортсмен обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

В Федерации бокса РФ сообщили, что он исключен и больше никогда не будет выступать за российскую сборную.
Сотрудники Росгвардии задержали Кушиташвили и его приятеля Овика Оганнисяна на Фрунзенской набережной в Москве. Молодые люди привлексли внимание росгвардейцев подозрительным поведением. При виде патрульного автомобиля они попытались спрятаться в подъезде.

При проверке документов спортсмены вели себя агрессивно, а Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии по лицу, и у сотрудника правоохранительных органов диагностировали перелом носа. У одного из задержанных был изъят пакетик с запрещенным веществом. По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрел около 0,61 грамма кокаина.
Федерация бокса России после инцидента с Кушиташвили намерена провести тотальную проверку как спортсменов, так и тренеров. Он будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу.

"Наше решение - жестко наказать, по всей строгости. Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики", - подчеркнул генеральный секретарь федерации Умар Кремлев. Свою вину боксер сразу не признал.

ИЧ

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