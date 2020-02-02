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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Росгвардия: известны подробности нападения чемпиона РФ по боксу на сотрудника в Москве

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Росгвардии

Росгвардия: известны подробности нападения чемпиона РФ по боксу на сотрудника в Москве
Фото: pixabay.com

В Росгвардии рассказали подробности нападения чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили на сотрудника ведомства во время проверки документов. Известно, что спортсмен ударил одного из правоохранителей в лицо.

В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел в центре Москвы в одном из подъездов на Фрунзенской набережной. Отмечается, что стражи порядка посчитали поведение Кушиташвили и его коллеги, боксера Овика Оганнисяна подозрительным и последовали за ними от такси до самого дома.

«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. В результате граждане были задержаны», - пояснили в Росгвардии.

При этом в ходе досмотра у одного из спортсменов изъяли пакетик с запрещенным веществом. Возбуждено уголовное дело.

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БА

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