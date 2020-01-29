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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Ярославле боксер избил инстамодель из-за мести: "Она слишком глубоко залезла в его жизнь"

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: PROgorod

В Ярославле боксер избил инстамодель из-за мести:
фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в одной из кальянных Ярославля. Отметается, что 25 января разъяренный боксер сильно избил местную инстамодель после её оскорблений в его адрес.

Девушка рассказала, что агрессивный мужчина подошел к ней и начал избивать. По её словам, у нее парализовало половину лица и выбито два зуба. При этом инстамодель отметила, что  якобы бала знакома с молодым человеком и причиной его поступка стала месть.

«Это мой знакомый, малознакомый. И это его личная расправа», - пояснила она.

Однако кальянщик, который наблюдал за ситуацией со стороны, добавил, что мужчина и девушка – постоянные клиенты. Он объяснил, что они «адекватные люди» и никогда не устраивали драк и разборок, но в этот раз «она глубоко залезла в его жизнь и выставила информацию в Сеть».

«Я подбежал, пытался его успокоить, но я знаю, что он боксер, поэтому боялся уехать в больницу с тяжкими телесными. К тому же он сначала ударил ее, а потом отошел. Я думал на этом все закончится, но он вернулся и снова ее ударил», - вспоминает он.

Сейчас полиция проводит проверку.

Видео произошедшего можно посмотреть здесь

БА

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