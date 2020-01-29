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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве объявлен план "Перехват" после разбойного нападения и ограбления водителя

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве объявлен план
рубли, pixabay.com

В Москве объявили план "Перехват" после разбойного нападения на водителя автомобиля и похищения у него крупной суммы денег. Об этом заявили вечером в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Происшествие случилось в 18:23 на пересечении Балаклавского проспекта и Большой Юшуньской улицы в Москве. Неизвестные злоумышленники принудительно остановили автомобиль, избили водителя транспортного средства и забрали у него крупную сумму, после чего скрылись.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что у водителя украли около 2,1 миллиона рублей.

 
 
ЕТ

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