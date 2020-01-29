В Москве объявлен план

В Москве объявили план "Перехват" после разбойного нападения на водителя автомобиля и похищения у него крупной суммы денег. Об этом заявили вечером в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Происшествие случилось в 18:23 на пересечении Балаклавского проспекта и Большой Юшуньской улицы в Москве. Неизвестные злоумышленники принудительно остановили автомобиль, избили водителя транспортного средства и забрали у него крупную сумму, после чего скрылись.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что у водителя украли около 2,1 миллиона рублей.