Известную балерину из Большого театра ограбили телефонные мошенники

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24 января 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Солистка Большого театра Анастасия Меськова стала жертвой телефонных мошенников. 34-летняя артистка переживает ограбление и призвала людей не разговарить ни с кем, если звонят якобы из банка. "Не верьте своим глазам и ушам, если есть вопросы обращайтесь в отделение лично", - советует Меськова, ставшая жертвой мошенников.

Анастасия подробно описала в своем Instagram, как ей позвонили, представились сотрудниками банка и сообщили, что кто-то пытался войти в ее личный кабинет в мобильном банке. Злоумышленники предложили совершить ряд действий, чтобы спасти деньги. В ходе общения с мошенниками балерина назвала им коды из пришедших SMS.

В результате 250 тысяч рублей с ее счета исчезли.

"Жертву убеждают, что она спасает свои деньги и только таким образом это возможно. Да да да... лохотрон стар как мир, но технологии не сидят на месте, и тут тебе не игра в напёрстки, тебя загонят как во время охоты....", - предупредила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Meskova (@anastasiameskova)21 Янв 2020 в 8:22 PST

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