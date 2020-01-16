//Общество 13+

16 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

В погоне за популярностью в соцсетях, известная московская пиарщица Мария Шахова решила обойти правила Instagram. Не понятно кому – ей самой или ее клиенту так хотелось заветную синюю галочку верификации, которую получают звезды и прочие знаменитости, что обратилась она к хакеру. Ну и как водится нарвалась на мошенников.

Александр Двойников сказал Шаховой, что легко добавит в её инстаграм вожделенный синий значок. А заодно и поможет удалить ненужную страницу на Facebook и все это всего лишь за 270 тысяч рублей. Наивная девушка на радостях сразу же перевела деньги, вот только никакой верификации она так и не дождалась. И тогда вдруг одумалась, и побежала в полицию. После этого конфликт разрешился, хакер Александр деньги вернул, а Мария забрала свое заявление из полиции, но на этом история не закончилась.

Когда журналисты канала "Baza" попросили обманщика прокомментировать ситуацию, тот пообещал девушке все кары небесные. По словам Александра, "он находится в тесном контакте с центральным аппаратом МВД по интернет-вопросам и американским соцсетям" и поэтому для него испортить репутацию любому, даже журналистке, проще простого.

"К нам в агентство обращаются с разными запросами. Сейчас в тренде верификация соцсетей. Перед тем, как предложить клиентам новую услугу, мы тестим ее на себе. Теперь однозначно могу сказать: сделать «галочку» обманным путём - вряд ли кому-то удастся, " – заявила Шахова, решив после драки помахать кулаками и заявив, что это она так тестировала услугу. Вот бы нам всем любую услугу проверять с помощью полиции.