Боксеры-чемпионы не признали вину в нападении на сотрудников Росгвардии

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2 февраля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Георгий Кушиташвили, кадр youtube

Чемпион России по боксу 2018 года в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили и его приятель, также боксер Овик Оганисян не признали вину в нападении на сотрудников Росгвардии и хранении запрещенных веществ.

По факту нападения молодых людей на росгвардейцев возбуждено уголовное дело. Кушиташвили ударил силовика по лицу после того, как младший сержант попросил предъявить документы. Боксер нанес удар такой силы, что у росгвардейца случился перелом носа. Также у боксера якобы нашли наркотики.

Но спортсмены полностью отрицают обвинения, сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Федерация бокса России 3 февраля проведет разбирательство инцидента с Кушиташвили

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgii Kushitashvili (@georgii_kushitashvili)27 Ноя 2019 в 11:11 PST