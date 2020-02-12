Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Василий Березуцкий высказался о ситуациях Кокорина и Смолова

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

Василий Березуцкий высказался о ситуациях Кокорина и Смолова
pixabay.com

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.  Спортсмен уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде Премьер-Лиги.

«То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым. Сейчас хочется только поддержать Кокору. Надеюсь, всё разрешится до конца трансферного окна. Пока же всё выглядит очень обидно.Очень жаль, что РПЛ теряет такого футболиста»,  -  сказал Василий.

Также Березуцкий высказался о том, стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина.

«Конечно, он бы пригодился. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на сто процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме», — поделился он.

Еще новый заместитель генерального директора ЦСКА рассказал, что он думает о переходе Федора Смолова в Испанский клуб.

«В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в «Локомотиве» — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу», - так прокомментировал эту ситуацию мужчина. 

ЕЧ

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

//новости ан

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель Народной скупщины Сербии заявила, что отношения с Россией – «самые близкие двусторонние отношения». Она подчеркнула, что Россия и Сербия – в числе стран…

//новости ан

Почему экс-мэр Рига Нил Ушаков спит и видит, как действующего градоначальника «попросят на выход»? Специально для «Аргументов Недели» интервью действующего столичного…

//новости ан

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая…

Госдума обсуждает реформу ОСАГО. Страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных…