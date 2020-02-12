Василий Березуцкий высказался о ситуациях Кокорина и Смолова

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12 февраля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

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Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды. Спортсмен уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде Премьер-Лиги.

«То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым. Сейчас хочется только поддержать Кокору. Надеюсь, всё разрешится до конца трансферного окна. Пока же всё выглядит очень обидно.Очень жаль, что РПЛ теряет такого футболиста», - сказал Василий.

Также Березуцкий высказался о том, стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина.

«Конечно, он бы пригодился. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на сто процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме», — поделился он.

Еще новый заместитель генерального директора ЦСКА рассказал, что он думает о переходе Федора Смолова в Испанский клуб.

«В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в «Локомотиве» — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу», - так прокомментировал эту ситуацию мужчина.