Сергей Щербаков: Пусть «Зенит» отдает игроков в аренду - как «Манчестер Сити»!

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10 февраля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Игроки «Зенита», Aleksandr Kulebyakin / globallookpress.com

Вчера в победном матче (3:1) против «Ленинградца» (2 лига) за вторую команду «Зенита» (первая в тот же день обыграла ЦСКА 3:2) вышла целая группа бывших игроков основы, кандидатов в сборную России: Смольников, Ерохин, Шатов. Жирков, Сутормин. Это факт еженедельник «Аргументы недели» обсудил с бывшим нападающим сборной СССР и португальского «Спортинга» Сергеем Щербаковым.

- Сергей, получается, кандидатам в сборную накануне ЕВРО, не находится места в основной команде?

- А что тут удивляться! Все эти ребята после серьезных травм - только восстанавливаются. Им главное играть, форму набирать, а против кого - не важно.

- Но не факт, что когда восстановятся, найдется им место в составе – перебор игроков. Вот еще и Малком вылечился – его нельзя на скамейке держать…

- Но это ж хорошо, что перебор игроков! У «Манчестер Сити» два состава, «Интер» вот недавно еще трех прикупил, у них что - игроков не хватает? Семаку нужен результат, чем больше сильных игроков, чем больше конкуренция – тем лучше. А если «перебор», пусть отдают в аренду – как это делает «Манчестер Сити». Не во вторую лигу, конечно! Другое дело, они не будут ведь отдавать своих ребят конкурентам: «Динамо», ЦСКА, «Спартаку». Есть вот «Сочи» …

- Вот и получается: «ни себе, ни людям», как собака на сене…

- Действительно, куда отдавать? В Белоруссию, на Украину, где половина страны воюет? В Европу? А кому они там нужны! Федя вот уехал (в «Сельту» - прим. ред.), вчера побегал против «Севильи» - чего-то показал? Теперь снова будем говорить: «Когда же Федя забьет!»

- Ситуация с Жирковым не понятная – тоже кандидат в сборную...

- Да, он еще может помочь на ЕВРО, всю игру не потянет, но один тайм вполне, на замену будет выходить. Уровень то приличный. Но ситуация, действительно, не понятная. Если контракт с ним не продлили, надо переходить в какой-то клуб, и делать это сейчас, чтобы влиться на сборах.

- Кокорина сослали во вторую лигу – тоже кандидат…

- Богданыч (Семак) вроде под основу его наигрывал. Мне кажется, все дело в руководстве, может, предложили Кокорину один контракт, он хотел другой. Тогда и сказали: «Или Сочи или вторая лига!» Через полгода тот может уйти бесплатно, надо вроде продавать. С другой стороны, у «Газпрома» столько денег, что пошли на принцип. Им сейчас надо думать, как продать Малкома, чтобы вернуть сорок пять миллионов (евро), которые за него отвалили… А для Кокорина Локомотив» стал бы неплохим вариантом. Он ведь воспитанник «Локомотива» - профукали пацана в свое время. Да и клубу нужен нападающий. По сути Эдер один впереди бегает. Есть еще парень (Роман Тугарев), вчера сыграл неплохо (против «Ростова» - 3:3), но ему еще надо доказывать… А Кокорин соскучился по футболу, имя свое надо восстанавливать. Форму наберет – будет рвать. Любой клуб взял бы его!