Хоккеист Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня. В нее вошел российский голкипер Игорь Шестеркин.
Открывает трио хоккеист клуба «Детройт» Джонатан Бернье. Спортсмен в матче с «Бостоном» отразил 39 бросков.
Вторым в тройке лидеров отметили Игоря Шестеркина. Россиянин стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых встречах. Мужчина также установил клубный рекорд, одержав две победы в шести стартовых играх.
Тройку лучших замкнул нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, который в матче с «Чикаго» забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.
Шестеркин - воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов», за которые начал выступать на уровне кубка Федерации Москвы.
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