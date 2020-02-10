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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Хоккеист Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.sportbox.ru

Хоккеист Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Фото из соцсетей, Instagram shesterkinigor

НХЛ определила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня. В нее вошел российский голкипер Игорь Шестеркин.  

Открывает трио хоккеист клуба «Детройт» Джонатан Бернье. Спортсмен в матче с «Бостоном» отразил 39 бросков.

Вторым в тройке лидеров отметили Игоря Шестеркина. Россиянин стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых встречах. Мужчина также установил клубный рекорд, одержав две победы в шести стартовых играх.

Тройку лучших замкнул нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, который в матче с «Чикаго»  забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Шестеркин - воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов», за которые начал выступать на уровне кубка Федерации Москвы.

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