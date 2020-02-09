Пловчиха Татьяна Белоногофф получает спортивное гражданство России

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9 февраля 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Чемпионка Европы Татьяна Белоногофф получает российское спортивное гражданство. Пловчихе 18 лет. Она родилась и выросла в Великобритании. Мать девушки россиянка. У Татьяны Белоногофф есть российский паспорт.

В прошлом году пловчиха выступала за Британию и стала победительницей среди юниоров на чемпионате Европы.

С июня Татьяна живет и тренируется в Санкт-Петербурге у тренера трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Ефмовой Ирины Вятчаниной. В ноябре Белоногофф выступала на чемпионате России и заняла третье место на дистанции 50 метров.

Но пока Татьяна Белоногофф не может участвовать в отборе в российскую сборную, в том числе, для Олимпийских игр.

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство.