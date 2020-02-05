Навка покорила поклонников растяжкой в

//Спорт 13+

5 февраля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Татьяна Навка, globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с поклонниками серией фотографий во время тренировки. Спортсменка показала великолепную растяжку и рассказала о её пользе.

«Поза полумесяца - довольно непростая асана, поэтому не подготовленным я рекомендую делать изначально ее с подстраховкой. Поза полумесяца укрепляет мышцы ног, развивает правильную осанку, улучшает работу вестибулярного аппарата, который отвечает за координацию движений и за тонус внутренних органов, таких как органы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта», - поделилась фигуристка.

При этом Навка предупредила, что людям с травмами коленей и бедер лучше её не пробовать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «еле сдерживает внутренние рыдания», когда наблюдает за тренировками младшей дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)3 Фев 2020 в 11:29 PST