Навка покорила поклонников растяжкой в

Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с поклонниками серией фотографий во время тренировки. Спортсменка показала великолепную растяжку и рассказала о её пользе.
«Поза полумесяца - довольно непростая асана, поэтому не подготовленным я рекомендую делать изначально ее с подстраховкой. Поза полумесяца укрепляет мышцы ног, развивает правильную осанку, улучшает работу вестибулярного аппарата, который отвечает за координацию движений и за тонус внутренних органов, таких как органы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта», - поделилась фигуристка.
При этом Навка предупредила, что людям с травмами коленей и бедер лучше её не пробовать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «еле сдерживает внутренние рыдания», когда наблюдает за тренировками младшей дочери.
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