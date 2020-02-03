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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Песков "еле сдерживает слезы" на тренировках 5-летней Нади: "У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим"

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Песков
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «без внутренних рыданий» не может смотреть на тренировки по фигурному катанию своей 5-летней дочери Нади. По его словам, он часто спорит на эту тему с супругой Татьяной Навкой, «отстаивая права ребенка».

«У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим. Количество занятий и так далее. Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу. Но Таня сама имела такое детство. Она все время профессионально тренировалась, будучи в спорте. И она считает, что ее дочка должна также продолжать тренировки», - отметил Песков в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Также пресс-секретарь поделился, что его дочка любит ходить в кино на мультики, любит попкорн, но не пьет колу.

При этом Татьяна Навка призналась, что жалеет дочь из-за частых тренировок, но приучает её к соблюдению режима.

БА

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