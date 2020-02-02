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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Песков рассказал, как готовятся встречи с Путиным: "Фактически это было за сутки согласовано"

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Песков рассказал, как готовятся встречи с Путиным:
Фото: Владимир Путин , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как проходит подготовка мировых лидеров к срочным поездкам в Россию, а Владимира Путина за границу. По его словам, глава государства выступает за оперативность и мобильность в работе.

«Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду свойство работы собственной. Потому что сам он, как рыба в воде, в таком темпе», - пояснил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Пресс-секретарь отметил, что международные контакты согласовываются моментально. Песков добавил, что президент реагирует очень быстро, заставляя «всю машину крутиться в удвоенном и утроенном» режиме.

«Фактически это было за сутки согласовано. То есть буквально за 3 дня до визита в течение 24 часов это было согласовано», - вспомнил представитель Кремля встречу Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Песков сообщил о судьбе бывших членов правительства.

БА

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