Песков рассказал о дальнейшей судьбе бывших членов правительства

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2 февраля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Дмитрий Песков, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства. Известно, что 15 января Дмитрий Медведев объявил о своей отставке.

При этом журналистов интересовала дальнейшая судьба членов правительства, а также будет ли развиваться их карьера в политической сфере.

«Уже все трудоустроены», - объяснил всем представителям СМИ Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее Дмитрий Песков сообщил, какие отношения после переговоров по нефти складываются между президентами РФ и Белоруссии.

А также отреагировал на отставку экс-главы Чувашии Игнатьева.