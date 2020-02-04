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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Агент Абрамов: Карпин – молодец, делает сейчас себе имя в «Ростове»

, 18:17 [ «Аргументы Недели», ]

Агент Абрамов: Карпин – молодец, делает сейчас себе имя в «Ростове»
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Валерий Карпин подписал новый контракт с «Ростовом» - аж на пять лет. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.   

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«Такой долгий контракт, который «Ростов» предложил Карпину, говорит в определенной степени о безысходности клуба, - сказал в интервью еженедельнику «Аргумента недели» известный футбольный агент Владимир Абрамов. - ФК «Ростов» - это ведь не «Зенит», у которого денег невпроворот. У них появился тренер, который дает хороший результат, команда сейчас на третьем месте, лучше Карпина им в ближайшей перспективе не найти. Поэтому и предложили 5-летний контракт. Почему это вызывает смех? Да потому что за пять лет произойти может что угодно. Через пять лет и Путин не будет президентом России…

Что касается Карпина – он, видимо, тоже понимает, что ему пока более стоящий вариант не светит. А ведь конкуренция среди тренеров за место в команде премьер-лиги колоссальная! Работал человек генеральным директором «Спартака», Федун его сделал главным тренером. Но разве Карпин на этом месте чего-то добился? Никто и не думал, что в «Ростове» задержится надолго. А у парня вдруг стало получаться! И было бы глупо, если бы он сейчас отказался от пятилетнего контракта. Карпин – молодец, у него нет звездной болезни. Он делает себе сейчас имя в «Ростове». У него сейчас хороший стадион, хорошее отношение болельщиков и руководства. Почувствовал, что с этой командой может занять приличное место, можно попытаться и в Лиге Европы что-то сотворить. Карпин реально смотрит на вещи. Если у него все хорошо пойдет в «Ростове», получит признание как специалист и через 2-3 года, может быть, пригласят в более солидный клуб. А «Ростову» заплатят за расторжение контракта».

 

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