Агент Абрамов: Кокорина можно отдать в «Сочи» в последний момент – на флажке

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28 января 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Александр Кокорин, фото соцсети

Известный футбольный агент Владимир Абрамов высказал еженедельнику «Аргументы недели» свое мнение относительно вероятного перехода на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Поймите, «Газпром» - очень ушлые ребята, они хотят, чтобы в «Зените» работали и играли лучшие из лучших. Российский тренер, такой как Семак, для них не очень хороший вариант в принципе, они хотели, чтобы был человек с громким именем, был авторитетом для иностранцев, чтобы иностранцы ломились в команду. А когда денег много, можно купить кого угодно. «Газпрому», можно сказать, навязали Сергея Семака – настояло общественное мнение, мнение российских и питерских болельщиков. И теперь у Семака не то положение, когда он может диктовать свои условия. Ему сказали: «Слушай, твое дело – тренировать. И все!»

А теперь ситуация такая. «Зенит», считай, чемпион, уже вроде вряд ли кто догонит. Поэтому решение отправить Кокорин вполне логичное. Помог бы «Сочи» не вылететь, получил игровую практику и, если будет в форме, попал бы в сборную на ЕВРО. Помните ситуацию с Артемом Дзюбой? Отправили его в «Арсенал», там он выстрелил, попал в сборную и вернулся в «Зенит». А до этого ведь его никто в сборную не собирался брать, он не котировался. С другой стороны, Семак ведь понимает, если Дзюба и Азмун будут в порядке, Кокорин усядется на скамейку.

Но есть еще и мнение руководства «Зенита». Хотя вроде у команды большой отрыв, но если кто-то из нападающих получит травму? Зачем рисковать! Потом у Дзюбы есть такая проблема – долго раскачивается в начале сезона, в марте – апреле может выглядеть не очень. А денег полно. Пусть Кокорин у нас сидит на скамейке, мы ему и денег дадим больше, чем в «Сочи». Но это решение вполне устроит и Кокорина – ведь они с агентом работают ради денег. Они дают понять руководству «Зенита», что готовы поступать так, как те решат. А не так, как хочет Роттенберг!

Но руководство «Зенита» не спешит принимать решение. Они, может, даже и согласятся на вариант с «Сочи», но зачем сейчас-то отдавать! Пусть еще месяц потренируется в команде, вдруг кто-то получит травму. А отдать можно в последний момент, даже на флажке…»