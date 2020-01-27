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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Сергей Кирьяков: Вопрос с Кокориным должен решать тренер, но так было раньше

, 16:09 [ «Аргументы Недели», ]

Сергей Кирьяков: Вопрос с Кокориным должен решать тренер, но так было раньше
Александр Кокорин, фото соцсети

До сих пор остается нерешенным вопрос с переходом на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи». Свое мнение на этот счет высказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков.

 

«Я в этом вопросе ни за Кокорина, ни за «Зенит», я – нейтральный, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков. - Можно понять и игрока, и клуб. С одной стороны, может, это и правильно, дать футболисту игровую практику после большой паузы, с другой стороны можно понять и Кокорина, который хочет остаться в топ-клубе и бороться не за выживание, а за золотые медали. Нужен диалог, обе стороны должны уважать друг друга, надо объяснять, приводить доводы. Конечно, по идее решать должен Семак - нужен ли ему футболист или можно отпустить. Но это было раньше, сейчас – не берем этот случай - полно примеров, когда  тренер не имеет права голоса, а все решает руководство. Я, к сожалению, когда работал тренером, сам не раз сталкивался с такими ситуациями. Ну а в бытность футболистом в такие истории не попадал. Во-первых, все знали: если у меня была какая-то точка зрения, бесполезно было переубеждать. Да такая ситуация и не могла возникнуть – я был во всех клубах ведущим игроком, никаких вопросов с арендой никогда не стояло».  

//картина дня

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