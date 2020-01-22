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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Кокорин откажется выступать за "Сочи", - сообщил агент футболиста "Зенита"

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Кокорин откажется выступать за
Александр Кокорин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Нападающий Александр Кокорин не будет играть за футбольный клуб "Сочи" - новичок РПЛ.  "Сочи" взял 28-летнего Александра Кокорина в аренду у питерского "Зенита" до конца сезона.

Отчим, он же агент Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что Александр не станет играть за "Сочи".
21 января, уже после того, как "Сочи" объявил об аренде Кокорина, нападающий играл в составе "Зенита" против катарского клуба "Аль-Увайнах". Форвард играл в матче с первой минуты с капитанской повязкой и забил три гола. Матч завершился со счетом 10:0 в пользу питерской команды.

Сегодня утром Кокорин тренировался в составе "Зенита". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает Кокорина важным футболистом для команды. По его словам, Александр постоянно на тренировках доказывает свою необходимость для команды.
Однако гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Кокорина "Сочи".

Агент Кокорина настаивает, что футболист в "Сочи" не пойдет. "По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в "Сочи". Все потому, что телега редко едет впереди лошади", — цитирует Кирилла Логинова издание "Фонтанка".

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