Сергей Щербаков: «Кокорин» в «Сочи»? Похоже на утку…

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23 января 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Александр Кокорин, globallookpress.com, © Maksim Konstantinov

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин до конца сезона отдан в аренду «Сочи» - об этом объявил гендиректор этого клуба Дмитрий Рубашко. Событие еженедельнику «Аргументы недели» комментирует бывший нападающий сборной СССР и португальского «Спортинга» Сергей Щербаков.

«Что-то не верится, похоже на утку. Как это руководство хочет отправить Кокорина в «Сочи», если Семак видит, что парень в форме и рассматривает его в основе? Правда, мы не знаем, в форме он или нет - бамбук курил почти год, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборной СССР и португальского «Спортинга» Сергей Щербаков. - Бывает, колено травмируют, перелом, мениск – люди по полгода восстанавливаются, а тут никакой травмы, в тюрьме человек занимался спортом, бегал, качался… А получит травму Азмун или Дзюба – кого выставлять! Хорошенькое дельце: ждали игрока, хотели продлить с ним контракт и вдруг: «Иди, спасай Сочи!» Можно подумать, если Кокорин там окажется, команда всех начнет нести… Я понимаю в наше время, если плохо играешь, если физику не набрал: «Иди в дубль!» Но всегда в любое время можно было вернуться в главную команду. Да я бы лучше в «Зенит-2» пошел бы!»

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