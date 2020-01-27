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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Появилась информация о возможной причине крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Los Angeles Times

Появилась информация о возможной причине крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта
место крушения вертолета Коби Брайанта, Li Ying via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Утром в понедельник, 27 января, появилась информация о возможной причине крушения вертолета знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен и его дочь-подросток погибли в авиакатастрофе.

Установлено, что жертвами крушения вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса стали пилот и все восемь пассажиров.

В полиции города отметили, что погода в минувшее воскресенье не соответствовала допустимым для полетов нормам. Был зафиксирован сильный туман. Бывший пилот Брайанта Курт Дитц в свою очередь подтвердил эту информацию и назвал вчерашние погодные условия "совершенно неудовлетворительными" для путешествий на вертолете.

ЕТ

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