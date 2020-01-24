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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Ирина Винер-Усманова рассказала, как решение WADA отразится на российской гимнастике

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Ирина Винер-Усманова рассказала, как решение WADA отразится на российской гимнастике
Фото: pixabay.com

Главный тренер национальной сборной и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, как запрет на участие России в Олимпийских играх скажется на спортсменах.

Винер-Усманова отметила, что решение WADA не справедливо из-за того, что за грехи нечестных спортсменов приходится расплачиваться всей олимпийской сборной страны. При этом она подчеркнула, что даже если гимнасткам придётся выступать в серых костюмах и под нейтральным флагом, всё равно всем будет ясно, что они из России.

«Поэтому на нас это никак не скажется, и все четыре года, которые у нас продлится наказание, гимнастки все равно будут выступать и тренироваться. Поток не остановится», - заверила тренер.

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